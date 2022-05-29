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شاهد.. هل كتب رئيس وزراء الاحتلال شهادة وفاة حكومته؟

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

اقتحم ألفا مستوطن صهيوني صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل ماتسمى "مسيرة الأعلام" المقررة اليوم في القدس المحتلة، في حين أخلت قوات الاحتلال منطقة باب العامود واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

العالم -مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله أن مئات الفلسطينيين يتجمعون في ميدان المنارة بناءا على دعوات الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركة فتح.

وقال مراسم العالم ان الوضع في الضفة الغربية متوتر جدا، حيث من الممكن أن تذهب الامور الى الاشتباك المباشر مع الاحتلال الاسرائيلي في اي لحظة، مؤكدا أن الاحتلال يزيد في اعتداءاته وعدم الرد على الاعتداءات سيجعل الاحتلال يذهب الى ما هو اكثر من ذلك.

واشار مراسل العالم الى ان الاحتلال الاسرائيلي يريد ان يجر الامور الى المواجهات رغم انه يعلم ان المواجهة ليست من مصلحته، لكن حكومة نفتالي بينيت تقع بين فكي كماشة الان.

وأكد على ان بينيت وحكومته كتبوا اليوم شهادة وفاة هذه الحكومة بايديهم متوقعا ان بينيت لن يبقى رئيسا للحكومة خلال الشهر او الشهرين المقبلين واننا سنرى ازمة كبيرة داخل الكيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال مراسل العالم أن بينيت الذي سمح للمستوطنين بهذه التصرفات هو من سيدفع على ما حدث اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

وتوقع مراسل العالم تطور المواجهات الفلسطينية مع الاحتلال نحو نقاط التماس لان هناك دعوات بالتوجه الى نقاط التماس وتحديدا الى المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة، مضيفا أن عددا من الفلسطينيين بالفعل توجهوا الى نقاط التماس.

ورأی مراسل العالم ان المواجهات مع قوات الاحتلال، ستقع لامحالة خلال الساعات المقبلة.

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