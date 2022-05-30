صحف عبرية: زيارة سرية لمسؤولين إسرائيليين إلى السعودية واتفاق وشيك

العالم - الاحتلال

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن "من بين المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا السعودية، بيني غانتس، حين شغل منصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، ورئيسي الموساد السابقين، تامير فيردو ويوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مائير بن شابات".

وأوضحت أن "زيارات المسؤولين الصهيونيين إلى السعودية حدثت حتى الآن بشكل سري، باستثناء زيارة رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، في نوفمبر 2020، إلى مدينة نيوم الواقعة على البحر الأحمر، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وحضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو"، زاعمة أن "نتنياهو ذهب إلى هذا الاجتماع على متن طائرة خاصة تم تأجيرها خصيصا، كما قامت طائرات خاصة بمعظم الرحلات الأخرى لكبار المسؤولين الإسرائيليين إلى السعودية".

من جهتها، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "إسرائيل" تدرس الموافقة على تغيير اتفاق الخطوط العريضة المرتبط بقوة المراقبة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر وذلك بعد طلب سعودي"، وفق ما نقلت عن "مصادر مطلعة على الاتصالات التي تجري خلال الأسابيع الأخيرة بين البلدين برعاية الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت قناة "I24" العبرية.

وذكرت الصحيفة أنه "في حال توصل الطرفان إلى تفاهمات حول الموضوع، سيكون هذا أول اتفاق علني بينهما، حيث يأمل في "إسرائيل" أن يؤدي الى مزيد من اللفتات، في حين أنه مع ذلك، يبدو حاليا أن السعوديين لا يرغبون بعلاقات رسمية معلنة مع "إسرائيل"، حيث نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "الطريق الى التطبيع لا زالت طويلة".

ولفتت "هآرتس" إلى أن "الإدارة الأمريكية تتواسط مؤخرا بين "إسرائيل"، والسعودية ومصر، بهدف تسوية عملية مراقبة الجزيرتين، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخطط لها للشرق الأوسط الشهر المقبل.