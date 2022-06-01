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لبنان .. فشل أول لخصوم المقاومة... والقوات وحيدة

لبنان .. فشل أول لخصوم المقاومة... والقوات وحيدة
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أربع خلاصات أساسية يمكن الخروج بها من مشهد الأمس الفولكلوري:

العالم - لبنان

الأولى، وكما كان واضحاً منذ اليوم الأول، أن المجلس النيابي بعد الانتخابات منقسم بين كتلة صلبة تضم حزب الله وحلفاءه قادرة، رغم الخلافات التكتيكية بينهم، على التوحد في الاستحقاقات الكبرى.

وفي المقابل شظايا كتل من مشارب مختلفة غير قادرة على الاتفاق على تفصيل تسمية عضو في هيئة مكتب مجلس النواب، ناهيك عن إمكان اتفاقها على ورقة اقتصادية أو على استراتيجية دفاعية أو على شكل النظام.

النتيجة المباشرة لذلك، فوز حلفاء حزب الله برئاسة المجلس وموقع نائب الرئيس وهيئة مكتبه.

بهذا المعنى، أمس كان الإعلان الفعلي عن نتيجة الانتخابات، بعد حفلة تبنّي الأكثريات في 16 أيار.

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