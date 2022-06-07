مركز البحرين لحقوق الإنسان:قلق من تفشي مرض السل الرئوي في سجن جو

العالم- البحرين

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلى نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضى ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلى مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلى السجن.

وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقى العلاج على الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلى مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله على الرعاية الطبية أو العمل على الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن.

وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز.

وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا على اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.