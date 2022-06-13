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جيش الاحتلال: في أي حرب مقبلة ستتساقط آلاف الصواريخ يوميا على إسرائيل

جيش الاحتلال: في أي حرب مقبلة ستتساقط آلاف الصواريخ يوميا على إسرائيل
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي انه "في أي حرب مقبلة ستتساقط آلاف الصواريخ يوميا على إسرائيل، وسيؤدي ذلك إلى أضرار في الممتلكات والأرواح ولن يكون ذلك سهلا".

العالم-الاحتلال

وخلال مشاركته في "المؤتمر الإسرائيلي الأول لتأهب الجبهة الداخلية"، قال كوخافي إنه "يجب أن نتحدث بصدق عن الصعوبة في الجبهة الداخلية خلال حرب مقبلة مع حزب الله"، مشيرا إلى أنه "ستسقط هنا (في إسرائيل) الكثير من الصواريخ، وستُلحق أضرار بالممتلكات، وبالأرواح، ويجب توقّع ذلك".

وأضاف: "لن يكون هناك 300 صاروخ في اليوم، بل أكثر من ذلك بكثير"، معتبرا أن "مثل هذه الحرب، ستستمر لفترة طويلة".

كما أشار كوخافي إلى الجهود الإسرائيلية المبذولة في مجال تحسين قدرات الجيش في ما يتعلق باعتراض الصواريخ، قائلا: "لقد أبرمنا صفقات لزيادة عدد الصواريخ المعترضة... مع التركيز على القبة الحديدية، وهو تحسن في طُرق الاعتراض"، لافتا إلى "تطوير أنواع جديدة من المعترِضات... بشكل أسرع وأكثر فاعلية".

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