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ارتفاع حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان إلى ملياري دولار بنهاية العام

ارتفاع حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان إلى ملياري دولار بنهاية العام
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة بالنظر إلى اتجاه زيادة التجارة مع هذا البلد، من المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات الإيرانية 1.2 مليار دولار بحلول نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20مارس2023) وأن تبلغ قيمة التجارة ملياري دولار.

العالم - إيران

وقال محسن ضرابي في اجتماع غرفة التجارة الإيرانية العمانية اليوم الأربعاء إن حجم التبادل التجاري للبلدين بلغ العام الماضي مليارا و336 مليون دولار، وشهدنا نموا بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالعام الإيراني المنتهي في 20 مارس 2021.
وأضاف أن قيمة صادرات إيران إلى سلطنة عمان بلغت 203 ملايين دولار بنمو 28 في المائة في الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن هذا الرقم في قطاع الواردات زاد بنسبة 187 في المائة وبلغت 128 مليون دولار .
وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية فقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 145 بالمائة وبلغ 331 مليون دولار.
بدوره قال سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم بن أحمد المعيني، في هذا اللقاء إن إحصاءات التجارة واعدة، معربا عن أمله بتوسع التبادل التجاري، بجهود مسؤولي البلدين.
وأضاف: نحاول في سلطنة عمان إزالة المعوقات أمام التجارة مع إيران وتمهيد الطريق لتوسيعها، ونرحب بالمشاريع المشتركة وتطوير الخدمات التجارية بين البلدين، وعلى الرغم من الحظر المفروض على إيران نعمل على تطوير العلاقات الثنائية ونتوقع مستقبلا جيدا وآفاقا مستقبلية في هذا المجال.

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