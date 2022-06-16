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غزة.. 'ضربة برية مفاجئة' والاحتلال يحبط قمة خماسية

غزة.. 'ضربة برية مفاجئة' والاحتلال يحبط قمة خماسية
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد تقرير لجيش الإحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، بأن حركة المقاومة الاسلامية " حماس" هي التي ستبدأ المعركة المقبلة في قطاع غزة من خلال توجيه ضربة برية مفاجئة.

العالم - الاحتلال

وأعلن الكيان الاسرائيلي اليوم عن زيادة بواقع ألفي تصريح عمل لسكان قطاع غزة ليرتفع إجمالي عدد التصاريح إلى 14 ألفا.

من جهة اخرى، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، ان "إسرائيل" رفضت قمة خماسية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، حيث احبط الإسرائيليون مرة أخرى اقتراحا قدمه وفد أميركي موجود حاليا في الاراضي المحتلة، والتقى مسؤولين فلسطينيين كذلك، من أجل عقد لقاء مشابه لاجتماع النقب الذي شارك فيه وزراء خارجية الاحتلال والولايات المتحدة ودول عربية، في مارس (آذار) الماضي؛ لكن يحضره الفلسطينيون هذه المرة تمهيداً لزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة، الشهر المقبل.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل رفضت المبادرة الأميركية بسبب فكرة وجود الفلسطينيين. وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين، إن "اقتراح عقد لقاء كهذا فكرة سيئة؛ لأنها ستبدو مثل بداية عملية سياسية دون أن تكون هناك إمكانية للنجاح"، كما أبلغوا المسؤولين الأميركيين بأنهم ليسوا بحاجة إلى وسطاء ليتحدثوا مع الفلسطينيين؛ لأنهم يتحدثون بشكل دائم.

يذكر أن هذا الرفض هو الثاني للإسرائيليين بمواجهة مقترحات حول اجتماع أو لقاء يجمعهم بالفلسطينيين في إطار سياسي.

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هاشتاغ.. زيارة بايدن للمنطقة من أجل أمن الاحتلال

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