ايران.. استخدام طائرات إطفاء للسيطرة على حرائق الغابات

العالم - ايران

وقال رئيس منظمة ادارة الازمات في البلاد محمد حسن نامي في تصريح لمراسل وكالة فارس ضمن اشارته الى مسؤولية المؤسسات الحكومية في مواجهة حرائق الغابات: لحسن الحظ، يحدد قانون إدارة الأزمات المهام لكل منظمة، ومن هذه المهام مسؤولية وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة التي يجب أن تقوم بإعداد الأسطول الجوي، والحمد لله فان القوات المسلحة على مستوى عالٍ جدًا من الاستعداد.

وفي معرض اجابته على سؤال حول ما إذا تم تعزيز قدرة الأسطول الجوي على مكافحة الحرائق في غابات البلاد ، قال المسؤول الايراني: لقد خصصنا مؤخرًا طائرة إطفاء جديدة لمواجهة حرائق الغابات، وخاصة غابات البلوط ، وهي جاهزة للتمرين، وسيتم تقييم مستوى جاهزية الطائرة، في الأسابيع المقبلة لمكافحة حرائق الغابات.

واردف قائلا: إذا تمكنت الطائرة الجديدة التي وصلت إلى البلاد من أجل اخماد الحرائق من اجتياز الاختبارات المطلوبة بنجاح ، فسنضيف 4 طائرات أخرى من هذا النوع إلى الأسطول للتعامل مع أزمة حرائق الغابات.

وتطرق رئيس منظمة إدارة الأزمات في ايران، الى بعض القدرات الأخرى للتعامل مع حرائق الغابات وقال: نحاول تحديد أسطول الطائرات المروحية، على سبيل المثال، بالنسبة لبعض المناطق الوعرة، يجب توفير المياه بواسطة مروحية أو طائرة لاطفاء النيران. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل جار أيضا.