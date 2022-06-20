وزير الصحة الايراني: سنوفد اطباءنا الى قطر لبدء التعاون الصحي الطبي خلال كأس العالم

العالم - ايران

وبدأ وزيرا الصحة الايراني والقطري التعاون الصحي – الطبي في إسناد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 بالدوحة، من تشكيل مجموعات عمل متخصصة.

أعلن ذلك وزير الصحة الايراني بهرام عين اللهي، مضيفا: ان الكادر الصحي للجمهورية الاسلامي سيتواجد في كأس العالم 2022 بقطر.

وتابع: سيتم إيفاد 3 مجموعات من الاطباء الايرانيين المتخصصين وذوي التخصصات العليا في 3 تخصصات: الطب الرياضي وطب الإصابات والرضوض وطب العيون، الى الدوحة وذلك تزامنا مع إقامة كأس العالم.

كما أعلن الوزير عين اللهي عن إيفاد عدد من الممرضين المتمرسين والماهرين في العناية الخاصة الى قطر تزامنا مع إقامة فعاليات كأس العالم، مضيفا: نظرا لإعداد الملحق الصحي لكأس العالم، فمن المتوقع إيجاد فرصة مشتركة مناسبة بين البلدين لتبادل التجارب في مجالات الطب الرياضي وطب الإصابات وطب العيون وكذلك التمريض (العناية الخاصة).

الجدير بالذكر، أن محمد حسين نيكنام، المساعد الخاص لوزير الصحة الايراني والمدير العام لشؤون التعاون الدولي بوزارة الصحة، قدم خلال زيارته الاخيرة الى الدوحة، دعوة من وزير الصحة الايراني الى وزير الصحة العامة القطري للقيام بزيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث شرح للوزير القطري الطاقات المتاحة في ايران للتعاون الطبي خلال فترة إقامة مسابقات كأس العالم 2022 بالدوحة.

وخلال هذه الزيارة، تم بحث سبل التعاون في المجالات التدريبية والصحية والعلاجية والدوائية والبحثية، كما تم الاتفاق بشأن عقد الاجتماع القادم للمجموعة المشتركة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.