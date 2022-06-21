وزيرا داخلية المغرب والإحتلال يناقشان طرق تطوير آليات التشاور بين البلدين

العالم - المغرب

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، عقب اجتماع عمل بين الجانبين في الرباط،حضره عدد من كبار مسؤولي الوزارتين.

وأفاد البيان أن "للقاء يندرج في سياق الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، الموقع أمام الملك محمد السادس في ديسمبر/ كانون الأول 2020".

وذكر أن اللقاء يعكس "التزام البلدين باستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين النظراء المغاربة والإسرائيليين".

واعتبر أن "اللقاء كان مناسبة لتبادل مثمر بين الوزيرين، بشأن قضايا تدخل ضمن اختصاصات قطاعيهما على التوالي والآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين".

ويوم أمس بدأت وزيرة الداخلية الإسرائيلية زيارة رسمية إلى المغرب، غير محددة المدة.

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلن الإحتلال والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وسط رفض من هيئات وأحزاب مغربية.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقّعت الحكومة المغربية "إعلانا مشتركا" مع الإحتلال والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.