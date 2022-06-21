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وقفات غاضبة في الحديدة تنديدا بجريمة اغتصاب فتيات حيس

وقفات غاضبة في الحديدة تنديدا بجريمة اغتصاب فتيات حيس
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

شهدت مديريات زبيد والجراحي والتحيتا وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة اليمنية اليوم الثلاثاء، وقفات غاضبه تدين بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي أقدم عليها مرتزقة العدوان باغتصاب 6 فتيات من منطقتي الجوير والسويهرة التابعتين لمديرية حيس.

العالم- اليمن

وأشاروا إلى أن هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم المماثلة التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته دخيلة على المجتمع اليمني وتتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد وكافة الأعراف والشرائع السماوية.

واعتبر بيان صادر عن الوقفات، أن استمرار إقدام تحالف العدوان ومرتزقته على هذه الجرائم يأتي نتيجة لتواطؤ وصمت الأمم المتحدة ممثلة بمجلسي الأمن وحقوق الإنسان حيال ما سبق من جرائم غاب عنها التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وطالب البيان كل أحرار العالم ومنظماته وهيئاته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة ومرتكبيها والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه ومسؤوليته في وقف انتهاكات العدوان التي تأتي في ظل الهدنة الإنسانية المعلنة من الأمم المتحدة ومقرراتها المتنصل عنها من قبل تحالف العدوان على كافة المستويات.

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