رسالة المقاومة الاسلامية وصلت للكيان الاسرائيلي وفهمها جيدا

العالم - نبض السوشيال

وأصدرت امس المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا لها جاء فيه: بعد ظهرِ اليوم السبت قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي باطلاق ثلاثِ مسيراتٍ غير مسلحةٍ ومن أحجامٍ مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية، وقد انجزت ‏المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر الا من عند الله العزيز ‏الجبار.‏

وفي هذا السياق انهالت نغريدات وتفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بالتعليقات والمنشورات في هذا الخصوص، انتشرت عدة وسوم ابرزها وسم #رساله_المقاومه_وصلت الذي تصدر في قائمة "ترند" في لبنان.

استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور صادق النابلسي اكد ان الصهاينة يموتون كل يوم بالحرب النفسية التي تشنها المقاومة، وان الطائرات المسيرة جعلتهم يصطدمون بالحقيقة المرة التي تؤكد لهم أنّ إمكانية العبث مع المقاومة فاشلة.

الإعلامي حسين مرتضى ردا على من يشكك في توقيت هذه العملية واهدافها اشار الى ان هذه العملية تؤكّد مرة أخرى تقديم حزب الله لمصلحة لبنان العليا على أي عنصر اقليمي كالمفاوضات النووية بين ايران والدول الكبيرى او غيرها من الملفات الاقليمية، مذكرا بحقيقة ان تحذير الأمين العام لحزب الله سبق التطورات الأخيرة.

"ابو علي محمد" قال إن الكيان الاسرائيلي يعرف انها فقط رسالة ولو ارادت المقاومة لأزالت السفينة من الوجود.

هيثم رزق قال ساخرا من الكيان الاسرائيلي إنه نام يوم وامس واستفاق على خبر ارسال المقاومة 3 طائرات مسيرة، فهل معقول انه سينام مرة اخرى اليوم ويستفيق على خبر غرق الباخرة؟

وفي تغريدة اخرى قال إن 3 طائرات مسيرة كانت ستكلف الكيان الاسرائيلي "الاحمق" أكثر من مليون ونصف المليون دولار، فكيف اذا ارسلت المقاومة 300 طائرة مسيرة؟ كم ستكلف هذا العدو الغاصب؟ وما فائدة النفط اذا سيخسرون اموالا بقدر قيمته؟

"ابو قاسم" اشار الى ان الكيان الاسرائيلي في بعض الاحيان لا يرد اعلاميا لان له اناس في لبنان منابرهم جاهزة وبخدمة مشروعه، ووصفهم بأنهم يهود اكثر من اليهود لذالك لا نسمع الرد الا منهم! مضيفا ان منهم نواب حاليا ومنهم صحفيين ومنهم احزاب ومنهم مجتمع مدني ومنهم ايضا جمعيات "خيرية"!

حيدر قال إنه على وقع أنشودة #سلام_فرمانده او #سلام_يامهدي، أنشدت القوة الجوية في حزب الله أنشودة الرعب في قلوب الصهاينة.

حسان عبيد قال بفخر وشكر لله: أين كنا واين اصبحنا، كان الكيان الاسرائيلي يدخل على لبنان ويحتلها بفرقة موسيقية والآن اصبحنا نحلق فوقهم بطائرات استطلاع!

حسين زين الدين ذكر شهداء المقاومة جميل سكاف ‏ومهدي ياغي اللذين سميت على اسمهما الطائرتين المسيرتين وقال: جميل ومهدي ابتسما، فإسماكما بداية الأسماء في رحلة الأبابيل نحو جيش أبرهة.. إبتسما أنتما وعوائل الشهداء، فقد جاء زمن النظر إلى السماء لنشاهد رسائل الملكوت نحو أهل الأرض المستبشرين بهم..!

اما حساب "أبو إسكندر" فهو ايضا رد على من ينتقد هذه العملية في الداخل بالقول: عبر التاريخ سمعنا كثيراً عن عملاء ومتواطئين مع العدو ضد بلدهم، وسمعنا عن فظاعة ارتكاباتهم بحق ابناء الوطن، ولكن اوقح وأجرأ من العملاء في الداخل اللبناني لم ولن نرى فهم عملاء عن سابق اصرار ويفتخرون بذلك!

الكيان الاسرائيلي يبدو كتلميذ مدرسة يفهم الدروس بسرعة ويتعظ منها ويخاف العقاب، لكن هناك من يتساءل لماذا يفهم المحتل الرسائل وهناك في داخل لبنان من لا يفهم؟