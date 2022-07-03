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خبراء إسرائيليون: حزب الله منظمة استراتيجية وتدرس خطواتها جيداً

خبراء إسرائيليون: حزب الله منظمة استراتيجية وتدرس خطواتها جيداً
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد خبراء عسكريون "إسرائيليون"، مساء اليوم الأحد أن حزب الله في لبنان منظمة استراتيجية وجدية جداً وتدرس خطواتها جيداً.

العالم ـ الاحتلال

وأضاف الخبراء لوسائل إعلام عبرية :"وسّع "حزب الله" المواجهة مع "إسرائيل" عبر ضم الحدود البحرية المتنازع عليها إلى "مزارع شبعا".

وشككوا بادعاء الجيش "الإسرائيلي" امتلاكه معلومات مسبقة عن إطلاق المسيرات من قبل "حزب الله".

وقال الخبراء العسكريون :"إذا كان الجيش يملك معلومات فلماذا وصلت إحدى المسيرات إلى مسافة أميال قليلة من المنصة؟".

وكان قد أطلق "حزب الله" طائرات استطلاع اتجاه حقل غاز كاريش على الحدود البحرية اللبنانية "الإسرائيلية"، مؤكداً أنها أنجزت المهمة المطلوبة منها و"أوصلت الرسالة".

وتشهد الفترة الأخيرة تصاعداً في التوتر بين كيان الاحتلال ولبنان على خلفية الصراع على حقل كاريش للغاز قرب الحدود البحرية اللبنانية.

وكانت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" قد هددت باللجوء للخيار العسكري في حال استمر كيان الاحتلال في سرقة الغاز اللبناني من حقل "كاريش" اللبناني، حيث جاء ذلك في أكثر من مناسبة كان آخرها على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

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