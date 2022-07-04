اسماعيل هنية يصل العاصمة الجزائرية بدعوة من الرئيس تبون

العالم - فلسطين المحتلة

واصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحا صحفيا وصل موقع العالم الاخباري نسخة منه، وجاء فيه ان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه ىعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين.

وقد شارك في وفد حماس الى الجزائر كل من الدكتور خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، والدكتور سامي أبو زهري عضو مكتب العلاقات، والأخ محمد عثمان ممثل الحركة في الجزائر.

اليكم نص التصريح الصجفي الصادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس":

بسم الله الرحمن الرحيم

⭕️ *تصريح صحفي*

*صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"*

بدعوة رسمية من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين، واسترجاع السيادة الوطنية، وصل مساء اليوم الأحد الموافق 3/ 7 / 2022 رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ المجاهد إسماعيل هنية إلى العاصمة الجزائرية على رأس وفد قيادي يضم الأخ المجاهد د. خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، والأخ د.سامي أبو زهري عضو مكتب العلاقات، والأخ محمد عثمان ممثل الحركة في الجزائر.

وبهذه المناسبة فإن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر إلهام نستمد منه القدوة والمَثَل في طريقنا نحو تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها.

وتعرب الحركة عن تقديرها الكبير لهذه الدعوة الكريمة التي حرصت من خلالها القيادة الجزائرية على مشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الاحتفالات الوطنية بذكرى الاستقلال، وندعو الله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها وقيادتها قلعةً عربية شامخة داعمةً على الدوام للشعب الفلسطيني ورافضةً لكل أشكال التعاون والتطبيع مع الاحتلال.

حركة المقاومة الإسلامية حماس

الأحد: 3 / 7 / 2022م