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وفد من الجالية اليهودية الأميركية يزور السعودية

وفد من الجالية اليهودية الأميركية يزور السعودية
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

في زيارة هي الأولى من نوعها، زار وفد من زعماء الجالية اليهودية الأميركية، السعودية، لبحث التعاون مع المنظمات الإسلامية.

العالم - السعودية

وغرَّدت صفحة «إسرائيل بالعربية» أن البعثة التقت عدداً من المسؤولين السعوديين، من بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ محمد آل عيسى.

كما أشارت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية "الإسرائيلية"، إلى أن أكثر ما أثار دهشة البعثة هو إمكانية متابعة الأخبار على المواقع "الإسرائيلية" بمطلق الحرية.

بالتوازي، ذكر موقع «jewishinsider» أنه وعلى خلفية «التغيير الكاسح في العلاقات الإسرائيلية العربية، قامت مجموعة من 13 من القادة اليهود الأميركيين بجولة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للتعرف إلى الإسلام ومعرفة السعوديين باليهودية، وهي الرحلة الأولى من نوعها لقادة الاتحاد ورجال الدين إلى المملكة» بحسب الموقع.

وأضاف الموقع أن الرحلة التي استغرقت أربعة أيام تأتي قبل أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المقبلة إلى الرياض وتل ابيب، حيث من المتوقع أن يضغط من أجل العلاقات بين الطرفين في محاولة لزيادة عدد الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" خلال العامين الماضيين.

المصدر: جريدة الأخبار

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