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السعودية تزج بفلسطيني في السجن لدعائه على اليهود بالكعبة

السعودية تزج بفلسطيني في السجن لدعائه على اليهود بالكعبة
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

كشفت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين إن السعودية اعتقلت فلسطينيًا من قطاع غزة لأسبوع، لدعائه اثناء تواجده في الكعبة المشرفة على اليهود.

العالم- السعودية

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجرى احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء على اليهود في الكعبة.

وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام.

يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة.

وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء على جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية.

وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة.

وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

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