مصر.. لجنة العفو الرئاسي تستهدف إخلاء السجون من فئة من المسجونين

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وأشار طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أن "لجنة العفو الرئاسي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، تستهدف أن تكون السجون دون غارمين وغارمات"، منوها بسعيهم المستمر إلى "خروج أكبر عدد من الغارمين والغارمات بأسرع وقت ممكن".

وأوضح الخولي أن "دور اللجنة والجمعيات الأهلية لا يقتصر على توفير المقدرات المالية للإفراج عن الغارمين والغارمات فقط، بل يمتد إلى تمكين الغارمين والغارمات اقتصاديا وإعادة دمجهم في المجتمع"، مؤكدا أن "لجنة العفو الرئاسي بصدد إعداد قوائم جديدة للإفراج عن المسجونين بقضايا حرية الرأي والتعبير، في الفترة القادمة، بعيدا عن القضايا الجنائية".

وطمأن المسجونين بأنهم في اللجنة "مستمرون في عملهم بدراسة القضايا المنظورة أمامهم، لحين الانتهاء من جميع القضايا المختصة بهذا الأم".

وقال النائب طارق الخولي إنه "يتم تطبيق المعايير على المسجونين في قضايا حرية الرأي والتعبير بشكل كامل على كل الحالات".

كما أكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن "كل من ينطبق عليه عدم الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ولم يتورط في أي أعمال عنف أو إراقة دماء، سيتم دراسة حالته ودعم خروجه، والإفراج عنه من خلال قوائم العفو المقبلة".