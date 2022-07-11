امير عبداللهيان يلتقي نظيره الايطالي في روما

العالم - ايران

ووصل حسين امير عبداللهيان صباح الاثنين الى روما على رأس وفد، لإجراء محادثات وتبادل وجهات النظر مع مسؤولي ايطاليا والفاتيكان. وبعد وصوله الى روما التقى مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو وأجرى معه محادثات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء، بحث وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وايطاليا وتبادلا وجهات النظر بشأن تطوير العلاقات والتعاون الثنائي والموضوعات الاقليمية والدولية.

وفي حديث له قبيل هذه الزيارة، أوضح أمير عبداللهيان ان الزيارة الى ايطاليا تأتي تلبية لدعوة من وزير الخارجية الايطالي، وقال: التقينا لحد الآن مرتين في نيويورك وميونخ وأجرينا محادثات ومشاورات. ومن الاهداف الاساسية لهذه الزيارة متابعة العلاقات الثنائية خاصة في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري. كما ان هناك فقرات متنوعة مدرجة على جدول الاعمال لمتابعة هذه الاهداف.

وبيّن: بعد اللقاءات والمشاورات مع المسؤولين الايطاليين والتي تم تنظيم برامجها على المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، سنجري لقاء ومحادثات كذلك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الفاتيكان.

وهذه هي الزيارة الاولى لوزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى ايطاليا منذ توليه حقيبة الخارجية.