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سوريا.. القبض على عصابة من مروجي المخدرات والعملة المزورة

سوريا.. القبض على عصابة من مروجي المخدرات والعملة المزورة
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات باللاذقية في سوريا اليوم الخميس القبض على شبكة من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة والعملة الأجنبية المزورة.

العالم - سوريا

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان أنه نتيجة المتابعة المستمرة والبحث عن تجار ومروجي المخدرات تمكن عناصر الفرع من إلقاء القبض على 8 أشخاص أربعة منهم في مدينة جبلة وهم المدعوون ” ن. ب” و”ا. ح” و”ت. خ” و”أ. ع” ومصادرة 6 كفوف من مادة الحشيش المخدر وزنها 1 كيلو و225 غراماً كانت بحوزتهم.

وحسب البيان تم توقيف أربعة أشخاص أيضا ضمن مدينة اللاذقية وهم المدعوون “ه. م” و”م. ن” و”و. ي” و”ط.ح” ومصادرة كف حشيش مخدر وحبوب مخدرة وعملة أجنبية مزورة مشيراً إلى أنه وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تعاطي وترويج المواد المخدرة من مادة “الحشيش” المخدر وحبوب “الكبتاغون” وحبوب دوائية مخدرة وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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