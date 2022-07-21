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قائد جيش الإحتلال يثني على دور المغرب في حماية وتحصين تراث اليهود

قائد جيش الإحتلال يثني على دور المغرب في حماية وتحصين تراث اليهود
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

خلال زيارته الرسمية للمغرب، قام أفيف كوخافي، قائد جيش أركان كيان الاحتلال الإسرائيلي، بزيارة الجالية اليهودية المحلية في المدينة القديمة بمراكش، حيث أثنى على دور المملكة في الحفاظ على التراث اليهودي وتاريخه.

العالم أفريقيا

وبحسب"هسبريس"، فقد زار كوخافي المقبرة اليهودية المحلية أدّى صلاة العظمة الكبير في كنيس محلي وسط مدينة مراكش، حسب الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أنه التقى بأفراد من الجالية الذين قاتلوا في حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) وعادوا لاحقًا إلى المغرب.

خلال زيارته الرسمية للمغرب، قام أفيف كوخافي، قائد الجيش الإسرائيلي، بزيارة الجالية اليهودية المحلية في المدينة القديمة بمراكش، حيث أثنى على دور المملكة في الحفاظ على التراث اليهودي وتاريخه.

وزار كوخافي المقبرة اليهودية المحلية أدّى صلاة العظمة الكبير في كنيس محلي وسط مدينة مراكش، حسب جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أنه التقى بأفراد من الجالية الذين قاتلوا في حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) وعادوا لاحقًا إلى المغرب.

وشدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن ”المملكة المغربية حليف لكيان الاحتلال، وتشكل رباطنا مثالاً للعلاقة العميقة والخاصة بين دولتين على أساس تراث مشترك”.

وقال المسؤول الإسرائيلي في معرض كلمته: “أشعر بالفخر والإعجاب لمقابلة الجالية اليهودية في المغرب، وبعض الذين حاربوا من أجل الكيان الإسرائيلي، ويعملون اليوم هنا من أجل الجالية اليهودية وتعميق العلاقة مع" إسرائيل”. حسب زعمه-.

كوخافي “هنأ أفراد الجالية، وشكرهم على مساهمتهم للشعب اليهودي في كل من الكيان الإسرائيلي والشتات اليهودي”، كما قال جيش الكيان الإسرائيلي في بيان.

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قائد جيش الإحتلال يثني على دور المغرب في حماية وتحصين تراث اليهود

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