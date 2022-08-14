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مراسل العالم: عدوان اسرائيلي على مدينة طرطوس السورية (فيديو)

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم، مساء اليوم الأحد، بوقوع عدوان اسرائيلي على مدينة طرطوس السورية.

وأفاد مراسل العالم بسماع دوي ثلاثة انفجارات في سماء مدينة طرطوس، موضحا ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء طرطوس.

وبحسب المعلومات الأولية فقد استهدف العدوان الإسرائيلي نقاطا في محيط محافظة طرطوس.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات للعدو الإسرائيلي أطلقت صواريخ باتجاه سوريا من فوق الأراضي اللبنانية وتحديدا من قبالة سواحل الجية.

وتقع مدينة طرطوس في غرب سوريا، على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط جنوب اللاذقية، وتبعد 250 كيلومترا شمالا عن العاصمة دمشق، و30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

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