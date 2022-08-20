وحدة دم المقاومة وعدم ربط الملف الايراني واللبناني

العالم - خاص بالعالم

وأشار د. عدنان منصور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الی ان منطقة جنتا تعرضت لدمار کبير لکنها استطاعت ان تصمد امام العدو الاسرائيلي فتوسعت فيما بعد عملیات المقاومة من هذا المنطلق وانتشرت في جميع الجنوب وکل لبنان.

وأکد ان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ذکر في حديثه شهيدين من لبنان وفلسطين وهذا يؤکد وحدة الدم لدی المقاومة وان النضال مشترک.

رغم ذلک أوضح د. منصور ان السيد نصرالله أبی ان يربط الملف النووي الايراني بالملف اللبناني في مجال استخراج الغاز والثروات اللبنانية.

وبيّن ان السيد نصرالله لم يربط الملفان يوماً بل رد علی من ربطوا الملفان ببعضهما.