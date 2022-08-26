البرهان يدخل تعديلات على قيادة الجيش في السودان

العالم - السودان

وشمل التغيير قادة القوات البرية، والعمليات، والإمداد، والمفتش العام للجيش. وأُعلن في وقت سابق تغيير في قيادة القوات الجوية، بينما ظل رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول محمد عثمان الحسين، في منصبه.

وبحسب بيان صادر عن الجيش، فإن تشكيل رئاسة هيئة الأركان أصبح على النحو التالي: "الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيسا، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد".

وبحسب التشكيلة الجديدة تم أيضا تعيين "الفريق ركن خالد عابدين محمد نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات، والفريق الركن عباس حسن عباس نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب".

كما أصدر البرهان، وفق البيان، قرارات تم بموجبها "ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد".

وأضاف: "كما تم إعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء الركن أحمد عمر شنان لرتبة الفريق وإحالته أيضا للتقاعد".

وذكر البيان أن القرارات شملت كذلك "ترقيات اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل وتعيينه قائدا للقوات البرية، واللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي واللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم أحمد علي إلى رتبة فريق، وترقية اللواء الركن مبارك كوتي كجور وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة.

والإثنين، أصدر البرهان قرارات بتغييرات في قيادة المؤسسة العسكرية شملن إعفاء كل من الفريق ركن عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية والفريق ياسر بشير مدير الإدارة العامة للاحتياجات وأحالهما للتقاعد".

وتأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".