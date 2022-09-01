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زرداري يشيد بالمساعدات الإيرانية لضحايا الفيضانات في باكستان

زرداري يشيد بالمساعدات الإيرانية لضحايا الفيضانات في باكستان
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أشاد وزير الخارجية الباكستاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها طهران لضحايا الفيضانات في باكستان.

العالم - إيران

وأعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية مساء اليوم الخميس، عن المكالمة الهاتفية بين بيلاوال بوتو زرداري ونظيره الإيراني حول الفيضانات في باكستان والقضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي.
وخلال حديث مع أميرعبداللهيان، أعرب زرداري عن تقديره لشحن المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات غير المسبوقة في باكستان.
وأبلغ زرداري نظيره الإيراني عن الأضرار الجسيمة التي سببها تغير المناخ والأمطار الموسمية الغزيرة.
وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن أمله في أن إسلام أباد تتطلع إلى العمل مع المجتمع الدولي لإنجاح نداء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة المالية الى باكستان.
كما استعرض بيلاوال زرداري مع أميرعبداللهيان، آخر المستجدات المتعلقة بعلاقات إيران والمصالح المشتركة بين طهران وإسلام آباد.

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زرداري يشيد بالمساعدات الإيرانية لضحايا الفيضانات في باكستان