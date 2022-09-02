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الشقيقان عدال وأحمد موسى يواصلان إضرابهما بسجون الاحتلال

الشقيقان عدال وأحمد موسى يواصلان إضرابهما بسجون الاحتلال
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

يواصل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال حسين موسى في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهما الإداري.

العالم - فلسطين

وأفاد موقع المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مصادر حقوقية؛ فإن الشقيقين يضربان منذ اعتقالهما في 7 آب 2022، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

وأصدر الاحتلال بحق أحمد موسى أمر اعتقال إداريّ أربعة أشهر، وبحقّ عدال ثلاثة أشهر.

والمعتقل أحمد البالغ من العمر (44 عامًا) هو أسير سابق، نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر 29 شهرًا، وانتهى باتفاق بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أنّ عدال موسى (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات متواصلة، وهو متزوج وأب لطفلين.

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