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واشنطن من التحريض لابعاد سوريا عن القمة العربية الى العدوان الإسرائيلي

واشنطن من التحريض لابعاد سوريا عن القمة العربية الى العدوان الإسرائيلي
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

يؤكد باحثون بالشؤون الدولية ان الولايات المتحدة مع جو بايدن اليوم لم تقتنع بالانسحاب لانه اذا ما رجعنا الى السنوات الماضية نجد ترامب كيف كان يعد العدة للانسحاب بينما بايدن عزز القوة الامريكية الموجودة في سوريا ويصر على عدم الانسحاب.

العالم – ما رأيكم

ويشير الباحثون الى اعتقاد بايدن بان الحرب في سوريا لم تنتهي وبحسب قوله فان وجوده ليس احتلاليا وانما يقوم بمحاولة ردع "داعش".

ويعتقد باحثون بالشؤون الدولية بان الامريكي اليوم لا يريد الانسحاب خاصة بعد الحرب في اوكرانيا واصبح وجود الولايات المتحدة الامريكية ضروريا اكثر في سوريا بوجه التواجد الروسي.

ويضيف الباحثون ان قبل الازمة الاوكرانية كان هناك تناغما وتنسيقا بين واشنطن وموسكو انما الان على الرغم من المفاوضات مع ايران الا انه يسمح لـ"اسرائيل" بشن الغارات على سوريا لارضائه بسبب اعتراضه على الاتفاق النووي.

ويشدد باحثون بالشؤون الدولية على ان امريكا تجد نفسها مرتاحة الى ان يتم الاتفاق النووي من بعدها يمكن ان تختلف الاوضاع.

كما يقول باحثون سياسيون انه يوجد دائما في السياسة الامريكية الخارجية نهجان هما النهج الجاكسوني والنهج الويلسوني.

ويضيف الباحثون ان الديمقراطيين يتبنون النهج الويلسوني القائم على التدخل في الاماكن البعيدة وعلى نشر القواعد على عكس النهج الاخر القائم على الالتفات الى الداخل الامريكي.

ويؤكد باحثون سياسيون الى ان التوجه الامريكي والعالمي الاستراتيجي اصبح باتجاه منطقة المحيط الهادي والهندي ولم تعد منطقة شمال الاطلسي مهمة على الاطلاق في الاستراتيجيات العالمية.

ويشدد باحثون سياسيون على ان الاسرائيليون يفاخرون دائما ان ما يهمهم هو ما تفعله "اسرائيل" وليس ما يقوله الاخرون لانها كيان متغطرس لا يعير اهمية للقانون الدولي والانساني.

فيما يؤكد كتاب سياسيون ان الاسرائيليون مضطرين على المستوى الدعائي ان يمحوروا الامور حول ايران من اجل هدف اكبر يتعلق بترتيب المنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي.

ما رأيكم:

كيف يقرأ الدور الأميركي المحرض على سوريا من ابعادها عن القمة العربية الى العدوان الإسرائيلي؟

هل الهدف هو عرقلة "استانا" المدعوم من روسيا وفتح الريق المغلق مع أنقرة؟

ماذا يعني ابلاغ واشنطن الدول العربية الحليفة ضرورة إبقاء سوريا خارج الجامعة العربية؟

هل تحاول عبر الغارات الإسرائيلية المتواصلة عليها الإنتقام من استهداف قواعدها العسكرية؟

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واشنطن من التحريض لابعاد سوريا عن القمة العربية الى العدوان الإسرائيلي