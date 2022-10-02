المغرب يقدم تطمينات بخصوص أوضاع رعاياه في بوركينافاسو

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وقالت السفارة في بلاغ، إنها تتابع عن كثب الوضع في بوركينا فاسو والأحداث الجارية في هذا البلد منذ يوم الجمعة.

وأضافت أنها تطمئن المواطنين على أوضاع أفراد الجالية المغربية المقيمة في بوركينا فاسو. معلنة عن إحداث خلية تتبع مع وضعها رقم طوارئ رهن الإشارة عند الضرورة، وهو كالتالي +22606418080

يذكر أن الوضع الأمني في بوركينافسو متوتر، بعد أن قام عسكريون، بإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.والذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في نهاية يناير الماضي.