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برنامج رئيس الوزراء العراقي وتظاهرات باريس احتجاجاً علی التضخم

برنامج رئيس الوزراء العراقي وتظاهرات باريس احتجاجاً علی التضخم
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

سلطت قناة العالم الضوء علی برنامج رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد السوداني، وتظاهرات باريس احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

العالم - بانوراما

وتطرق برنامج بانوراما علی شاشة قناة العالم الی برنامج رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد السوداني، الذي أكد ان برنامجه الحكومي سيركز محاربة الفساد وعلى الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين.

وشدد السوداني على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذا المسار.

وذكرت مصادر نيابية أن السوداني سيقدم تشكيلته الحكومية خلال هذا الشهر.

وفي مجال آخر، انطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة التضخم.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا، نظّم معارضون يساريون لحكومة الرئيس ماكرون التظاهرة التي قالوا إن هدفها أيضا التعبير عن رفضهم تقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ.

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