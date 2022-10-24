شاهد.. لماذا الشعب البحريني يقاطع الانتخابات النيابية؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ العصفور في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن انتخابات مجلس النواب البحريني، تفتقد كافة آليات الانتخابات الحقيقية.

واعتبر عضو المجلس العلمائي في البحرين، مجلس النواب البحريني، بأنها عبارة عن شكل دون محتوى، لأنه لا يمثل الشعب.

وأوضح العصفور، أن مجلس النواب في البحرين، لا يشكل عبر تصويت الشعب البحريني أنما عبر سياسات نظام البحرين، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي في البحرين تم تفصيله على مقاس آل خليفة، ولا يراعي أدنى مقاييس الحرية.

وأكد الشيخ العصفور، أن مقاطعة الشعب البحريني للانتخابات يأتي لسببين، الأول هو أمر أية الله شيخ عيسى القاسم وهو بمثابة تكليف شرعي بمقاطعة الانتخابات، والثاني، أن تجربة الانتخابات السابقة فشلت فشلا ذريعا، لأن مجلس النواب لم يعبر عن رأي الشعب، ولم يحمل أي ملف من ملفات هموم الناس، ولم يستطع حتى مسألة النظام عن قضية التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك لم يطرق لقضية المعتقلين.

وشدد عضو المجلس العلمائي في البحرين، على أن الشعب البحريني من أجل دماء الشهداء وصراخ المعتقلين ودموع الثكالى وهموم المغتربين سيقاطع انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في البحرين.