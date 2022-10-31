اليمن...المشاط يطلب من القمة العربية "إنهاء العدوان ورفع الحصار"

العالم-اليمن

وفي برقية أرسلها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى ثورة التحرير الجزائرية، تطرق المشاط إلى القمة العربية التي من المقرر أن تنطلق غدا، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن المشاط "أكد تطلع اليمن إلى أن تقف الجزائر وقادة الدول العربية مع إرادة الشعب اليمني وحقه المشروع في إنهاء العدوان ورفع الحصار المستمر منذ ما يقارب 8 سنوات، واستعادة سيادته وتطهير أراضيه من الاحتلال الخارجي".

كما طالب "بتعويض كافة الخسائر، وصولا إلى مساعدة اليمنيين في بلورة حلول وطنية داخلية دون أية وصاية أو تدخلات مشبوهة، تراعي مصالح الشعب اليمني وكافة حقوقه".

ودعا المشاط "أعضاء قمة الجزائر لمؤازرة الشعب الفلسطيني والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم القضية المركزية للأمة القضية الفلسطينية، والتخلص من الوصاية والهيمنة الأجنبية، وتعزيز لم الشمل الفلسطيني، وإيجاد الحلول للقضايا العربية الأخرى، بما يخدم قضايا أمتنا وشعوبنا العربية، بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة".