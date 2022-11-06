خالد حبيب: "منظمة التحرير "مختطفة" من فريق أوسلو وتحتاج لإعادة بناء"

العالم - فلسطين

وأضاف حبيب في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، اليوم الأحد، أنّ "إعادة بناء منظمة التحرير سيترتب عليه إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة وحدة شعبنا الفلسطيني".

وحول المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون - الذي عقد بغزة يوم أمس، تابع أنّ "المؤتمر يندرج في سياق الحريات وكفالة التعبير عن وجهات النظر، ونحن في مرحلة تحتاج لرفع الصوت لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل بناء منظمة التحرير الفلسطينية".

وأكمل "منظمة التحرير تحتاج إلى إعادة بناء وهي الخطوة الأولى التي يجب عدم تخطيها، وتعتبر مرجعية للكل الفلسطيني من خلال إعادة انتخاب مجلس وطني جديد يمثل الجميع".

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية أمام تحديات عظيمة جداً، خاصة بعد انتخابات الاحتلال الجديدة التي جلبت الكنيست الصهيوني الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان، مؤكدا أنه "يجب أن يكون هناك موقف وطني موحد لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والبداية تكون بانتخاب مجلس وطني جديد وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير".