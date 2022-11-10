القضاء الإيراني: سنتعامل وفق القانون مع العناصر الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة

العالم - إيران

وقال محسني إجئي في تصريح له اليوم الخميس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران: لدى المواطنين سلسلة من التوقعات من جهاز القضاء خاصة في القضايا الأخيرة ومنها التعامل مع المشاغبين.

وأضاف: في مجال الشغب سنلاحق العناصر والمسببين الرئيسين بمساعدة الأجهزة الأمنية.

وأشار رئيس القضاء إلى أنه وفق القانون سوف يتم التعامل بحزم مع العناصر والمسببين الرئيسيين لأعمال الشغب الأخيرة، وقال: لو توفرت إمكانية الشمول بالرأفة وتخفيف العقوبة للبعض وفق الإنصاف والعدالة فسوف يستفيدون منه.

وشدد على ضرورة التنوير والتبيين للشعب وقال: إن المنتقد لا يحرق علم البلاد إطلاقا ولا يعرض حياة المواطنين وقوات الشرطة للخطر.

وأوضح: من ارتكب الكثير من الجرائم وأدى إلى استشهاد الكثير من أفراد قوى الأمن الداخلي سيعاقب بشدة.

وأكد على ضرورة الفصل التام بين الصفوف وإثبات ما هو عمل العدو وما هو عمل المحتج، وقال: إن المواطنين يتوقعون التعامل الجاد مع المشاغبين ويجب أن تتحقق توقعات المواطنين على أساس قانون العدل والإنصاف.