مخرجات الانتخابات المزيفة لا تهم الشارع في البحرين + فيديو

العالم - البحرين

وفي حديث مباشر لقناة العالم قال علي الفرج إن الشعب البحريني قد أثبت اليوم: ومن خلال الصور التي جاءت أن المشاركة ضعيفة جدا، ولعلها مقتصرة على العسكريين والمنتمين للأجهزة الامنية.

وشدد على أن: النظام يصوت لنفسه، وليس هناك تصويت شعبي حقيقي، وهو مجرد تزوير للكتلة الانتخابية بهذه الطريقة، بحيث أن أغلب الجمهور غير مسموح لهم بالمشاركة في هذه الانتخابات وواضح أنه تزوير للإرادة الشعبية بشكل واضح.

وقال إن النظام لا يريد من هذه الانتخابات إلا موضوع صوري بحت، وأضاف: واضح أن النظام لا يريد أن يغير أجندته، وهي مرتكزة على التزييف، الذي يأتي من سواء من الكيان الصهيوني من خلال إرسال مراقبين من الكيان الصهيوني، أو من خلال المجنسين الذين تم تجنيسهم لتغيير التركيبة السكانية، أو التلاعب بالدوائر.

وقال على الفرج: حتى الهامش البسيط من الحرية ممنوع، وهناك إجبار للناس على التصويت، ولكن شعب البحرين رفض التصويت، ورفض أن يذهب إلى أماكن الاقتراع، لأن مخرجات هذه الانتخابات المزيفة لا تهم الشارع في البحرين.

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