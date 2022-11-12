السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مخرجات الانتخابات المزيفة لا تهم الشارع في البحرين + فيديو

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

لندن (العالم) 2022.11.12 – قال الناشط السياسي البحريني علي الفرج إن النظام الحاكم في المنامة إنما يصوت لنفسه من خلال الانتخابات المزيفة والتي لا تهم مخرجاتها الشارع البحريني.

العالم - البحرين

وفي حديث مباشر لقناة العالم قال علي الفرج إن الشعب البحريني قد أثبت اليوم: ومن خلال الصور التي جاءت أن المشاركة ضعيفة جدا، ولعلها مقتصرة على العسكريين والمنتمين للأجهزة الامنية.

وشدد على أن: النظام يصوت لنفسه، وليس هناك تصويت شعبي حقيقي، وهو مجرد تزوير للكتلة الانتخابية بهذه الطريقة، بحيث أن أغلب الجمهور غير مسموح لهم بالمشاركة في هذه الانتخابات وواضح أنه تزوير للإرادة الشعبية بشكل واضح.

وقال إن النظام لا يريد من هذه الانتخابات إلا موضوع صوري بحت، وأضاف: واضح أن النظام لا يريد أن يغير أجندته، وهي مرتكزة على التزييف، الذي يأتي من سواء من الكيان الصهيوني من خلال إرسال مراقبين من الكيان الصهيوني، أو من خلال المجنسين الذين تم تجنيسهم لتغيير التركيبة السكانية، أو التلاعب بالدوائر.

وقال على الفرج: حتى الهامش البسيط من الحرية ممنوع، وهناك إجبار للناس على التصويت، ولكن شعب البحرين رفض التصويت، ورفض أن يذهب إلى أماكن الاقتراع، لأن مخرجات هذه الانتخابات المزيفة لا تهم الشارع في البحرين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

خطاب الشيخ قاسم رفع نسب المقاطعة لانتخابات البحرين + فيديو

حقيقة اقبال الناخبين على الانتخابات في البحرين

شباب ثورة 14 فبراير في البحرين يرحب بمقاطعة الإنتخابات

آخر مستجدات الانتخابات النيابية في البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. تطبيع تركي مع الاحتلال، لماذا غابت المباديء؟...الرئاسة الأميركية واحتمالات عودة ترامب

عصير فاكهة "يحد من الجوع" ويقلل من دهون البطن الصعبة

اكتشاف خطورة مقلاة التفلون على الصحة

اقتحام قاعدة "اسرائيلية" بالجولان السوري المحتل

مخرجات الانتخابات المزيفة لا تهم الشارع في البحرين + فيديو

بالفيديو.. تركيا تعين سفيرا لدى كيان الاحتلال بعد4 سنوات من سحبه