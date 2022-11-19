كيف تقرأ تحميل صنعاء النظام السعودي الجرائم بحق اليمنيين؟

العالم – ما رأيكم

وقال إعلاميون يمنيون إن اليمن اليوم في مرحلة حرب مع السعودية وكل ما ترتكبه الرياض بحق اليمنيين هو في إطار هذه المعركة.

وأضاف الإعلاميون اليمنيون انه لا يمكن أن يترك اليمنيون الجرائم الجنائية السعودية بحقهم بمعزل عن ما ترتكبه من انتهاكات في الحرب على اليمن. مؤكدين أن تصعيد صنعاء بالرد بشأن موضوع الاعدامات وتحميلها النظام السعودي المسؤولية هي تجعل من هذه الجرائم بندا من بنود عمليات الردع القادمة.

الإعلاميون اليمنيون أضافوا انه في مرحلة الحرب يجب أن تدرك الرياض انه على طاولة التفاوض وعلى طاولة أي حوار هناك ملفات لانتهاكات حقوق الإنسان ترتكب بحق. مشيرين الى انه ليس آخرها الجريمة التي تعرض لها الشهيد علي العليي الملقب بخاشقجي اليمن وإن هذه الجريمة سوف لن تكون الاخيرة مؤكدا أن هذا كله يستوجب ردا.

من جهتهم قال باحثون سياسيون انه ليس سرا ان ما يتعرض له اليمن حالة خاصة تعاني من ظاهرة النسيان أو التناسي العالمي، سواء على مستوى الدول أو الحكومات وسواء على مستوى الرأي العام والاعلام ومنظمات حقوق الانسان.

وأضاف الباحثون السياسيون انه يبدو اليمن وكأنه بقعة غائبة عن الكرة الارضية لأن الخصم لهذا حاليا يتمتع بعلاقات دولية قوية.

ما رأيكم؟

ماذا في تفاصيل جريمة العليي الذي يعرف باسم "خاشقجي اليمن" على أيدي الأمن السعودي؟

هل تلبى دعوة منظمة إنسان للحقوق والحريات لتشكيل لجنة خاصة لتحقيق العدالة والمحاسبة؟ ما تفسير منح المحكمة الأمريكية بن سلمان الحصانة القضائية باعتباره رئيسا للوزراء؟