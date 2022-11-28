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مساعد الرئيس الايراني: على امريكا ان تدفع ثمن سلوكها اللاقانوني ضد ايران

مساعد الرئيس الايراني: على امريكا ان تدفع ثمن سلوكها اللاقانوني ضد ايران
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية "محمد دهقان"، الاجراء الصادر عن الاتحاد الامريكي لكرة القدم ضد ايران، بانه "سلوك يفتقر لمبادئ الاخلاق؛ وبما يلزم على الامريكيين ان يدفعوا ثمن هذه الخطوة اللاقانونية وغير المهنية على حساب بلادنا".

العالم - ايران

وفي تصريح حصري لمراسل ارنا اليوم الاثنين، رد "دهقان" على الاجراء غير المهني والعدائي من جانب اتحاد كرة القدم الامريكي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والمتمثل في نشر صورة مزيفة للعلم الايراني.

وقال مساعد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص : ان الاجراء الذي اقدم عليه الامريكيون يتعارض ومبادئ الاخلاق والقانون الدولي، ويقتضي مواجهته قانونيا.

واضاف، انه وفقا لتأمينات حسن التنفيذ المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فقد باشرت الجهات القضائية المعنية في اجراءاتها لملاحقة الجانب الامريكي وارغامه على دفع ثمن سلوكه اللاقانوني ضد ايران.

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