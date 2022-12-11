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 ايجئي: سياساتنا شفافة ولا نسمح لأحد بابتزازنا

 ايجئي: سياساتنا شفافة ولا نسمح لأحد بابتزازنا
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

 أكد رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام "غلام حسين محسني ایجئي"، أن سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية شفافة للأصدقاء والأعداء ولا نخفي شيئا عن الشعب، قائلا: ندافع عن شرف الوطن واستقلاله وحريته، ونعلن بوضوح أنه لا نسمح لأحد بابتزانا.

العالم - ايران

يتبع ..

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 ايجئي: سياساتنا شفافة ولا نسمح لأحد بابتزازنا

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