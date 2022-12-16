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'العليا للانتخابات' في تونس: إعلان النتائج الأولية سيكون بداية من '20 ديسمبر'

'العليا للانتخابات' في تونس: إعلان النتائج الأولية سيكون بداية من '20 ديسمبر'
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن محمد التليلي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الجمعة، أن "انتخابات مجلس النواب التونسي دخلت المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي المقرر إجراؤها غدًا السبت ."

العالم – تونس

وأضاف التليلي، أن "جميع مكاتب الاقتراع في البلاد جاهزة لاستقبال الناخبين".

وأشار المتحدث إلى أن "إعلان النتائج الأولية سيكون من يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول، ليفتح بعدها مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية، "حيث يمكن اللجوء إلى جولة إعادة في بعض الدوائر في حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المنصوص عليها في القانون وهي 50 بالمئة + 1".

وانطلقت في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في تونس في 17 ديسمبر الجاري وسط مقاطعة المعارضة.

ويشارك في الانتخابات 1055 مرشحا من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".

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