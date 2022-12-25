"ايران خودرو" لصناعة السيارات تحقق نموا بـ46٪ في الإنتاج

العالم - إيران

فقد أعلنت هذه الشركة الصناعية، أن نهاية شهر ديسمبر هو الموعد النهائي لتجاوز سجل التوريد لعام 2021، وصرحت أيضا أنها حطمت رقما قياسيا جديدا ووعدت بأنها في نهاية الـ 9 أشهر الأخيرة من عام 2022، ستتجاوز الرقم القياسي لإنتاج نفس الفترة من العام الماضي بما يعادل 325 ألفا و 584 سيارة.

وفقا للإحصاءات التي أعلنتها مجموعة "إيران خودرو"، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، أنتجت 460،271 مركبة كاملة، وهو ما يزيد بنسبة 46٪ عن 315،780 سيارة تم إنتاجها في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعتبر إنتاج "إيران خودرو" في ديسمبر من هذا العام بتداول 62995 مركبة هو أعلى إنتاج شهري لها خلال هذه الأشهر التسعة.

كما قامت بإصدار فاتورة 452،169 مركبة من بداية هذا العام حتى نهاية ديسمبر، وهو ما يزيد بنسبة 45٪ عن عدد المركبات التي تم إصدار فواتير بها في نفس الفترة من العام الماضي. وخلال 9 أشهر من العام الماضي، تم إصدار فواتير قدرت بـ 312،609 سيارة.



هذا، وتم تسجيل أكبر عدد من فواتير السيارات في مجموعة "إيران خودرو" الصناعية هذا العام في ديسمبر من هذا العام، بما يعادل 67 ألف و 56 سيارة.

ووصل توريد منتجات مجموعة "إيران خودرو" إلى 451 ألفا و 24 مركبة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو ما يقرب من 40 بالمائة أكثر من 325 ألف 584 سيارة تم توريدها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

بناء على ذلك، نجحت "إيران خودرو"، بالوفاء بوعدها بتحطيم الرقم القياسي للإنتاج وبإنتاج أكثر من 460 ألف مركبة (ركاب وتجارية) منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.