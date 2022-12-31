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مصرع شخص وإصابة 49 آخرين في حادث سير قرب مطار الامام الخميني (رض)

مصرع شخص وإصابة 49 آخرين في حادث سير قرب مطار الامام الخميني (رض)
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

لقي شخص واحدة حتفه وأصيب 49 آخرين في حادث اصطدام وقع صباح اليوم السبت بين حافلتين قرب مطار الامام الخميني (رض) الدولي جنوب طهران.

العالم - ايران

وقال مساعد عمليات منظمة الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر الايراني مرتضى مرادي بور في تصريح لمراسل وكالة فارس: قرابة الساعة السادسة والنصف صباح اليوم اصطدمت حافلتان مع بعضهما البعض على الطريق السريع من طهران إلى قم بالقرب من مخرج مطار الإمام الخميني الدولي.

وأضاف: تم إرسال فرق عمليات الهلال الأحمر مع 4 سيارات إسعاف وعربة إنقاذ إلى موقع الحادث الساعة 7:26 فور إبلاغهم.

واردف مرادي بور: تم نقل 49 مصابًا إلى المركز الطبي بالطوارئ وتم اخراج جثة شخص متوفى كانت عالقة بواسطة استخدام معدات فنية.

بدوره قال رئيس شرطة المرور بمطار الإمام الخميني الدولي العقيد طوسي: للأسف في الساعة 6:30 من صباح اليوم، اصطدمت حافلتان، إحداهما تنقل عمال من مدينة شمس آباد الصناعية والأخرى تنقل موظفي دائرة المساحات الخضراء في مدينة مطار الإمام الخميني (رض).

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