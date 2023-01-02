روسيا: مقتل 63 جنديا بقصف أوكراني

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وقالت الوزارة إن 63 جنديا روسياً قتلوا "نتيجة للقصف بأربعة صواريخ تحمل رؤوس حربية شديد الانفجار على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الروسية في ماكيفكا".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسيىة عبر بيان إن القوات الأوكرانية استهدفت بستة صواريخ من نوع هيمارس الأميركية نقطة انتشار مؤقتة لإحدى وحدات القوات الروسية في منطقة ماكيفكا الواقعة بمنطقة دونيتسك، وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين فيما أصيبت نقطة مؤقتة بأربعة صواريخ شديدة الانفجار ما أدى لسقوط قتلى.

من جهتها أكدت السلطات الأوكرانية أن حجم الخسائر أكبر بكثير مما تعلنه موسكو.