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بايدن يحيي الذكرى الثانية للهجوم على الكابيتول باحتفال في البيت الأبيض

بايدن يحيي الذكرى الثانية للهجوم على الكابيتول باحتفال في البيت الأبيض
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

يحيي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذكرى الثانية للهجوم على مبنى الكابيتول، بحفل في البيت الأبيض يمنح فيه وسام المواطنين الرئاسيين لـ12 من مسؤولي الانتخابات وضباط إنفاذ القانون.

العالم _ الأميرکيتان

ومن بين الذين سيتم تكريمهم في الاحتفال الذي سيقام اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب السابق في ولاية أريزونا، رستي باورز، الذي رفض إلغاء نتائج انتخابات ولايته في عام 2020، على الرغم من الضغوط التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين ضده.

وقد حظي باورز ومسؤولو الانتخابات الآخرون باهتمام وطني واسع النطاق وسط التحقيق الذي أجرته لجنة اختيار مجلس النواب في 6 يناير، حيث كشفت اللجنة عن الضغط الذي يمارسه حلفاء ترامب على مسؤولي الولاية وراء الكواليس.

وحسب آخر إحصاءات وزارة العدل الأمريكية، تم اعتقال أكثر من 950 شخصا على خلفية عملية الاقتحام في جميع الولايات الأمريكية الخمسين تقريبا، وفي مقاطعة كولومبيا، وقد أقر 484 شخصا بالذنب، فيما يواصل مكتب التحقيقات الفدرالي البحث عن معلومات حول 350 شخصا.

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