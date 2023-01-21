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المطران حنا یعلن انضمامه إلى الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا

المطران حنا یعلن انضمامه إلى الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، انضمامه إلى الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا.

العالم - سوریا

وقال المطران حنا في كلمة له في سياق الحملة: “إننا في القدس عاصمة فلسطين نقف إلى جانب سوريا، وكل الجهود المخلصة لرفع الحصار عنها ومساندتها في مواجهة المؤامرات التي تتعرض لها”، مشدداً على أن من دافع عن فلسطين وناصر القضية الفلسطينية يجب أن يقف إلى جانب سوريا التي تعرضت لتحديات جمة، ومؤامرات كثيرة، بهدف إضعافها، ولكنها صمدت رغم كل ذلك.

وبين المطران حنا أن أعداء سوريا هم أعداء الأمة العربية كلها، وأعداء فلسطين بشكل خاص، داعياً إلى حراك عربي وعالمي واسع في إطار هذه الحملة، نصرة لسوريا قلب العروبة النابض، ومن أجل المطالبة برفع الحصار الظالم عنها.

يذكر أن الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا انطلقت في الـ 28 من الشهر الماضي، بدعوة من رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن معن بشور، وبمشاركة أحزاب ومنظمات وشخصيات عربية بهدف التضامن مع سوريا، وزيادة الضغط لرفع الحصار الظالم المفروض عليها.

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