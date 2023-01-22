'وزارة الإرشاد اليمنية' تدين جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

العالم- اليمن

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إلى ان" هذه الجريمة تعبر عن مدى الحقد والهمجية والاستهانة والاستفزاز لمشاعر المسلمين واستهداف أعظم مقدساتهم".

وأوضحت أن "هذه الخطوة الحاقدة والتواطؤ معها يمثل حرباً صريحة على الإسلام والمسلمين"، لافتة إلى أن" ذلك الاستفزاز يستوجب تحركاً إسلاميا عالمياً وكبيراً لتأديب كل من يتمادى وتسول له نفسه المساس بالمقدسات الإسلامية".

وأهابت وزارة الإرشاد ب"الدول الاسلامية والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بتجريم هذه الحادثة الخطيرة، ومقاطعة هذه الدولة التي خالفت القوانين الدولية التي تجرم المساس بمقدسات الأديان".

ودعت "كافة النخب والشعوب والأنظمة إلى اتخاذ مواقف شجاعة بمقاطعة السويد والمطالبة العاجلة بمحاكمة من ارتكب هذه الجريمة وتقديم اعتذار رسمي لكافة الأمة الإسلامية والكف عن الإساءة لمقدسات المسلمين".