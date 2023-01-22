كبيرة مستشاري الرئيس السوري تلتقي الطلبة السوريين في طهران

العالم - سوريا

وقدمت الدكتورة شعبان خلال لقائها في مقر السفارة السورية في طهران رئيس فرع طهران لاتحاد الطلبة السوريين علي عباس وعدداً من الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الإيرانية عرضاً حول آخر المستجدات على الساحة الوطنية، مؤكدة أهمية دور الطلاب في العملية التنموية والإنتاجية في سورية.

وقالت شعبان: إن “على الطلاب متابعة دراساتهم وإكمالها، والعودة إلى سورية للمساهمة في إعادة إعمارها وبنائها وتطويرها من خلال ربط مشاريعهم البحثية والعلمية بالإنتاج، ما ينعكس إيجاباً على العملية التنموية فيها”.

وأشارت شعبان إلى دور الطلاب المهم بالتعريف بحضارة وثقافة بلدهم لزملائهم الأجانب، من خلال التفاعل معهم ومشاركتهم النشاطات العلمية والثقافية والبحثية.

وخلال اللقاء أكدت دارين سليمان رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية على أهمية الدور الريادي والفعال والمؤثر للطلبة في بناء المجتمع وإغنائه وتطويره وتحديثه، من خلال اختصاصاتهم العلمية التي تواكب متطلبات العصر، وكسب الخبرات من خلال التفاعل العلمي والثقافي والبحثي مع زملائهم الأجانب، ونقل الثقافة والحضارة السورية لهم والتعريف بها.

وقالت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية: إن “الطلاب هم رأسمال وطني مهم وفاعل في عملية البناء وتأهيل القطاعات الإنتاجية والصناعية ودورة الإنتاج”، مشددة على الدعم الكامل للطلاب في مسيرتهم العلمية وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتهم التعليمية من خلال التواصل مع الجهات المختصة بشؤون الطلاب.

من ناحيته أكد سفير سورية في طهران شفيق ديوب خلال اللقاء على اضطلاع الطلاب بدور مهم في مد جسور الثقافة والعلم والمعرفة بين بلدهم وزملائهم في الجامعات الإيرانية من البلدان الأخرى، معرباً عن استعداد السفارة التام للتواصل مع الطلاب ومتابعة شؤونهم العلمية والعمل على تذليل العقبات التي تعترض دراستهم، من خلال التواصل مع الجهات المعنية في إيران وسورية.

بدوره استعرض رئيس فرع طهران لاتحاد الطلبة السوريين علي عباس عمل ونشاطات فرع إيران لاتحاد الطلبة في الجامعات الإيرانية، والتفاعل والتواصل مع الطلاب الأجانب في مجال البحث العلمي والمعرفي والنشاطات العلمية والثقافية، وقال: إن “الطلاب السوريين متميزون في دراساتهم العلمية التخصصية ويحققون نجاحات كبيرة”، مؤكداً أنه يتم العمل وبشكل جاد من قبل الفرع للتواصل مع جميع الطلاب السوريين الدارسين في مختلف الجامعات الإيرانية، ومتابعة أمورهم وتذليل العقبات التي تعترضهم في الدراسة.