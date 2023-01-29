'سايبا' الايرانية تبرم عقدا لتصدير السيارات الى روسيا وبيلاروسيا

العالم - ايران

ووقع المدير التنفيذي لـ "سايبا" العقد اليوم الأحد مع المدير التنفيذي لشركة LCC البيلاروسية وذلك بمبنى وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية في طهران.

وحضر مراسم التوقيع " منوجهر منطقي" مساعد وزير الصناعة والتجارة الايراني وسفير بيلاروسيا في طهران "دميتري كالتسوف".

ويشمل العقد المبرم بين مجموعة سايبا وشركة LCC أبعادا مختلفة، منها تصدير في العام الاول من سريانه، 10 الاف سيارة وبالثاني 15 الفا وبالثالث 20 الف سيارة من انتاج سايبا الى كل من روسيا وبيلاروسيا بجانب ايجاد أرضية الانتاج المشترك للسيارات في بيلاروسيا.

من جانبه اكد " تيموري" المدير التنفيذي لمجموعة سايبا، أن الشركة ستطرح طرازين جديدين من السيارات بإسم " اطلس" و" سهند" السنة القادمة.

وأشار الى الاسواق التصديرية لمنتجات سايبا، مبيّنا أن ثمة استقبالا جيدا لسيارتي " كويك" و" ساينا" بالاسواق التصديرية، حيث تم تصدير 1000 سارة منها الى فنزويلا فضلا عن التصدير الى العراق جار.

من جهته أكد " منوجهر منطقي" مساعد وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني أن بيلاورسيا تستهدف استئناف العمل بالوحدات الصناعية التي لديها، حيث أن القسم الاول من هذا الموضوع تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع وسيدخل حيز التنفيذ ومن المؤمل وبالتعاون مع السفير البيلاروسي اجراء القسم الثاني في الشهور القادمة وتهيئة الارضية اللازمة لأرضية الانتاج المشترك في المصنع التي اتم اعداده شراكة في بيلاروسيا.

واشار أن الموضوع الثاني يتعلق بالتبادل التجاري بغية استكمال سلسلة التوريد لانتاج حافلة مشتركة حيث سيتم متابعة هذا المشروع بجدية الى أن يؤدي لابرام عقد وتعاون مشترك بين الجانبين.

منطقي بيّن أن الوزارة تستهدف بقطاع الشحن والنقل تطوير التعاون مع رابطة الدول المستقلة CIS سيما بيلاروسيا.