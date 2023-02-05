شاهد.. أبرز محطات زيارة عبداللهيان الى اميركا اللاتينية

العالم - خاص بالعالم

وخلال لقاء جمع الرئيس الكوبي "دياز كانل" بالوزير الايراني أكد الطرفان الى جانب ضرورة تعزيز العلاقات السياسية ورفع مستوى الاتصالات، اكدا على ضرورة تطوير التعاون في مجالات الطب وانتاج الأدوية والمعدات الطبية واللقاحات.

وكان امير عبداللهيان، قد وصل الى كوبا قادما من فنزويلا حيث بحث في "كاراكاس" مع الرئيس "نيكولاس مادورو" سبل تطوير العلاقات الثنائية وضرورة مواجهة الضغوط الخارجية.

وسلطت زيارة أمير عبداللهيان للعاصمة الفنزويلية الضوء على متانة التحالف بين البلدين، وجاء في تغريدة أطلقها "مادورو": 'أنه واثق بأن العلاقات ستتعزز من خلال التبادلات التكنولوجية والصناعية والعلمية والثقافية التي تصب في مصلحة الشعبين".

في السياق نفسه قالت، أربعة مصادر مطلعة إن شركات حكومية من إيران وفنزويلا ستبدأ في الأسابيع المقبلة تجديدا يستغرق 100 يوم لأكبر مجمع للمصافي في فنزويلا لاستعادة قدرتها على تقطير الخام.

وقالت المصادر إن الجهود التي تبذلها شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط المملوكة للدولة أيضا لتعزيز إنتاج الوقود في مركز تقطير باراجوانا، تمثل خطوة نحو إنهاء اعتماد فنزويلا على تكنولوجيا المصافي.

وخلال زيارة أجراها لطهران في حزيران/يونيو الماضي، وقّع "مادورو" اتفاقا لمدة 20 عاما قال إنه يفتح 'آفاقا كبرى' على صعيد التعاون في القطاعات النفطية والبتروكيميائية والدفاعية.

وقد بدأ الوزير الايراني جولته في اميركا اللاتينية من نيكاراغوا على راس وفد سياسي رفيع المستوى، حيث التقى رئيس نيكاراغوا، "دانيال أورتيغا" مؤكدا عزم طهران مواصلة تعزيز العلاقات في جميع المجالات.

وخلال الزيارة وقع "امير عبداللهيان" ونظيره النيكاراغواني مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين كما زار امير عبداللهيان مصفاة قرب العاصمة مانغوا في اطار التعاون التقني بين البلدين وكانت قد وقعت نيكارغوا عقد مع ايران قبل عشرة اشهر لمساعدتها في تطوير مصافيها وزيادة سعتها الانتاجية.