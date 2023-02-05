"قسد" تداهم قرية بريف الرقة الغربي وتخطف عددا من أهالي

العالم - سوريا

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن سيارات تابعة لميليشيا “قسد” تقل مسلحين مدججين بالأسلحة، داهمت قرية المحمودلي بمنطقة الطبقة في ريف الرقة الغربي، وسط إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة، حيث شن المسلحون عملية تفتيش واسعة طالت أغلب منازل المدنيين، واختطفوا عددا منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، واقتادوهم مكبلين إلى أحد مقراتهم القريبة.

وداهمت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” الخميس الماضي منازل في مدينتي الرقة والطبقة، وبلدتي المنصورة والكرامة، واختطفت عشرات المدنيين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.