الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

"قسد" تداهم قرية بريف الرقة الغربي وتخطف عددا من أهالي

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

داهم مسلحو ميليشيا “قسد” المدعومة من قبل الاحتلال الأميركي قرية المحمودلي بريف الرقة الغربي، واختطفوا عددا من سكانها.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن سيارات تابعة لميليشيا “قسد” تقل مسلحين مدججين بالأسلحة، داهمت قرية المحمودلي بمنطقة الطبقة في ريف الرقة الغربي، وسط إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة، حيث شن المسلحون عملية تفتيش واسعة طالت أغلب منازل المدنيين، واختطفوا عددا منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، واقتادوهم مكبلين إلى أحد مقراتهم القريبة.

وداهمت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” الخميس الماضي منازل في مدينتي الرقة والطبقة، وبلدتي المنصورة والكرامة، واختطفت عشرات المدنيين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

روابط ذات صلة

'النصرة' يكثف اعتداءاته شمال غربي سوريا والجيش يرد

5 إصابات في تفجير سيارة مفخخة في مدينة درعا جنوبي سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"قسد" تمنع إدخال المواد الغذائية لبلدات بريف دير الزور الشرقي

إعلام أمريكي يحذر من تفاقم سيول السعودية والفوضى المتوقعة جراءها

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. الثورة الإسلامية والنهضة الصناعية

المشهد اليمني منظمات.. الغرب شريك في ارتكاب الجرائم واستمرار الحصار

"قسد" تداهم قرية بريف الرقة الغربي وتخطف عددا من أهالي

رئيسي: تخصیص الاعتمادات اللازمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة بالزلزال