الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

باريس يكشف طبيعة إصابة نيمار.. مبابي يواسي والنجم البرازيلي يرد

باريس يكشف طبيعة إصابة نيمار.. مبابي يواسي والنجم البرازيلي يرد
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

كشف نادي باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، تفاصيل إصابة نجمه نيمار دا سيلفا.

العالم _ منوعات

وأصيب نيمار في الكاحل خلال المباراة التي انتهت بفوز مثير لسان جيرمان أمام ليل بنتيجة (4-3)، أمس الأحد، في الدوري الفرنسي.
وقال النادي الباريسي في بيان، إن "إصابة نيمار التواء في الكاحل بعدما خضع لأشعة بالرنين المغناطيسي".

وأضاف، أن "الأشعة لم تكشف عن وجود كسر، وسيتم إجراء تقييم جديد للرباط (الخاص بالكاحل) في غضون 48 ساعة".

وحرص كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان على مواساة زميله، إذ كتب على انستغرام: "ابق قويا، الفريق بأكمله في انتظارك قريبا جدا، انهض يا أخي".

ورد نيمار على رسالة زميله الفرنسي بالقول "شكرا لك".

روابط ذات صلة

مزارع يرسم وجه ميسي بحقل ذرة!

مودريتش يرد على عرض النصر السعودي: سنتحدث في 2024

النجم الإيراني مهدي طارمي رابع أفضل هداف في العالم عام 2022

شاهد أول هدف لميسي في كأس العالم.. هل يسجل هدفه الأخير الليلة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-02-2023

كارثة الزلزال والانفتاح على سوريا

مراسلة العالم بدرعا: دخول قافلة مساعدات أردنية لمتضرري الزلزال

جدول أعمال مزيف ورحلة برية.. كواليس زيارة بايدن إلى كييف

استشهاد مواطن يمني بقصف مدفعي سعودي في صعدة

رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل نظيره القطري