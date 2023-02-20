باريس يكشف طبيعة إصابة نيمار.. مبابي يواسي والنجم البرازيلي يرد

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وأصيب نيمار في الكاحل خلال المباراة التي انتهت بفوز مثير لسان جيرمان أمام ليل بنتيجة (4-3)، أمس الأحد، في الدوري الفرنسي.

وقال النادي الباريسي في بيان، إن "إصابة نيمار التواء في الكاحل بعدما خضع لأشعة بالرنين المغناطيسي".

وأضاف، أن "الأشعة لم تكشف عن وجود كسر، وسيتم إجراء تقييم جديد للرباط (الخاص بالكاحل) في غضون 48 ساعة".

وحرص كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان على مواساة زميله، إذ كتب على انستغرام: "ابق قويا، الفريق بأكمله في انتظارك قريبا جدا، انهض يا أخي".

ورد نيمار على رسالة زميله الفرنسي بالقول "شكرا لك".