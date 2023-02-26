الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

غضب مواقع التواصل ضد وفد الاغاثة الاسرائيلي في ترکيا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

استشاطت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً ضد أعمال السرقة التي قام بها وفد الکيان الاسرائيلي الذي ذهب بحجة الاغاثة الی ترکيا.

العالم - هاشتاغ

وفيما سارع العالم الى تركيا وسورية للمساعدة في عمليات الاغاثة بعد الزلزال الذي ضرب البلدين، من بين الذين وصلوا الى تركيا، وفد من الكيان الاسرائيلي جاء تحت عنوان المساعدة في عمليات الانقاذ. لكن المهمة الحقيقية للوفد كانت السرقة. فالوفد عاد محملا بمخطوطات ووثائق قديمة، اي ان حياة الناس وانقاذهم كان اخر همّ هؤلاء.

في مجال اخر، ان تكون حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الإتحاد الافريقي لم تعجب سلطات الكيان، هذا طبيعي. لكن يبدو انها ايضا لم تعجب بعض الحكومات العربية. فبعد الحادثة هجوم كبير من قبل الجيوش الالكترونية التابعة لدولة عربية تقول التقارير انها السعودية على الجزائر كونها التي وقفت خلف قرار طرد الوفد.

اما في السعودية فالمكعب الذي اعلنت السلطات السعودية عن بنائه أثار شکوک وحفيظة الکثير علی مواقع التواصل الاجتماعي. فقد اعلنت السلطات انه مبنى عصري تنعكس فيه التكنولوجيا الجديدة، لكن خلف هذا جدل واسع اثاره شكل المبنى الذي يشابه الى حد كبير الكعبة الشريفة. فهل هي مجرد صدفة؟ ام هناك مخطط مشبوهة؟

اما في اوروبا والى جانب الحرب التي تعيشها وتحديدا في اوكرانيا منذ عام، بدأت الحرب الكلامية تحضر بقوة في المشهد. تصريحات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اثارت غضبا روسيا وتهديدا مبطنا، عبر تذكير ماكرون بمصير نابليون بونابارت.

روابط ذات صلة

تم الطرد بنجاح .. الوفد الصهيوني خارج القمة الإفريقية

حزب الله: طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي دليل على رفض التطبيع

شاهد..طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.. سانا: رؤساء برلمانات ووفود عربية بدأوا الوصول إلى دمشق

خفايا قبل إجتماعات العقبة.. سيناريو أمريكي: مجموعات العرين والكتائب 'إعتقال أو تصفية'.. تسليم غزة للسلطة مجددا..

تونس تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي حول أوضاع المهاجرين في البلاد

ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟

استشهاد تعبوي في منطقة سراوان الحدودية المحاذية لباكستان

لليوم الثالث عشر.. الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الإحتلال