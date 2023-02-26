غضب مواقع التواصل ضد وفد الاغاثة الاسرائيلي في ترکيا

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وفيما سارع العالم الى تركيا وسورية للمساعدة في عمليات الاغاثة بعد الزلزال الذي ضرب البلدين، من بين الذين وصلوا الى تركيا، وفد من الكيان الاسرائيلي جاء تحت عنوان المساعدة في عمليات الانقاذ. لكن المهمة الحقيقية للوفد كانت السرقة. فالوفد عاد محملا بمخطوطات ووثائق قديمة، اي ان حياة الناس وانقاذهم كان اخر همّ هؤلاء.

في مجال اخر، ان تكون حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الإتحاد الافريقي لم تعجب سلطات الكيان، هذا طبيعي. لكن يبدو انها ايضا لم تعجب بعض الحكومات العربية. فبعد الحادثة هجوم كبير من قبل الجيوش الالكترونية التابعة لدولة عربية تقول التقارير انها السعودية على الجزائر كونها التي وقفت خلف قرار طرد الوفد.

اما في السعودية فالمكعب الذي اعلنت السلطات السعودية عن بنائه أثار شکوک وحفيظة الکثير علی مواقع التواصل الاجتماعي. فقد اعلنت السلطات انه مبنى عصري تنعكس فيه التكنولوجيا الجديدة، لكن خلف هذا جدل واسع اثاره شكل المبنى الذي يشابه الى حد كبير الكعبة الشريفة. فهل هي مجرد صدفة؟ ام هناك مخطط مشبوهة؟

اما في اوروبا والى جانب الحرب التي تعيشها وتحديدا في اوكرانيا منذ عام، بدأت الحرب الكلامية تحضر بقوة في المشهد. تصريحات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اثارت غضبا روسيا وتهديدا مبطنا، عبر تذكير ماكرون بمصير نابليون بونابارت.