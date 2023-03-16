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هل تغيّر الأعمال الفنية حول الطرق سلوك السائقين؟

هل تغيّر الأعمال الفنية حول الطرق سلوك السائقين؟
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكتشف باحثون من ألمانيا  أن وجود تماثيل أو أعمال فنية مختلفة على جانبي الطريق يمكن أن يجعل السائقين يبطئون سرعة سيارتهم وهو ما يمكن أن يجعل الحياة في المدن أكثر أماناً وراحة.

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وضع الباحثون أعمالا فنية ذات ألوان زاهية على جانبي الطرق في اثنتين من التجمعات السكنية بألمانيا ثم رصدوا تأثير ذلك على سلوك السائقين.

واكتشف الباحثون أن السائقين خفضوا سرعة سياراتهم أثناء السير على تلك الطرق. وبحسب الدراسة فإن الأعمال الفنية تشجع السائقين على التفكير، كما أنها تجذب انتباههم دون أن تمثل خطراً على سلامة القيادة، بحسب استطلاع رأي السكان ووحدات قياس الحركة المرورية وتسجيل حركة عين السائقين.

وفي ضوء ذلك يوصي الباحثون بضرورة وضع الأعمال الفنية في مداخل بعض المدن أو بالقرب من إشارات دخولها للاستفادة من تاثير تقليل السرعة.

وقال الباحثون إن الأمر يستحق دراسة تعديل الاشتراطات القانونية وتخفيفاً وربما إعفاء بعض المناطق لكي يتم خفض السرعات عند الاقتراب من أي مدينة من خلال نصب أعمال فنية مناسبة.

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هل تغيّر الأعمال الفنية حول الطرق سلوك السائقين؟